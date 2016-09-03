Вкусно и весело: фестиваль национальных культур понравился жителям Барнаула

В День города на площади Советов в Барнауле проходит фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Фестиваль собрал множество гостей. Национальные общины предлагали жителям краевой столицы попробовать их национальные блюда. Дегустация стоила денег. Цена на лакомства начиналась от 20 рублей. За эти деньги можно было купить пирожок с ягодой или маленький кекс.

А вот представители литовской культуры угощали национальными блюдами совершенно бесплатно. И даже делились рецептами.

"Это очень вкусно! А главное, что очень просто готовить! Берем хлеб, обжариваем его, натираем чесноком и посыпаем солью! И все, закуска готова!", - поделилась секретом приготовления представительница литовской культуры.

Рядом с армянской диаспорой стоят несколько столов, где желающие могли не торопясь полакомиться, например, шашлыком.

Много людей находились с палатками, где продавали блюда белорусской кухни. Надо отметить, что там было из чего выбрать. Пирожки, национальные закуски, сладости, мясные блюда и даже борщ.

Еврейская диаспора предлагала горожанам попробовать главное национальное блюдо - мацу. Народ толпился и возле палаток с азербайджанской, узбекской и таджикской кухней. Также на площади Советов спросом пользовался и восточный базар. На прилавках можно было выбрать фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, восточные лакомства.

Фото amic.ru

На площадке установили сцену, где артисты исполняли национальные песни.

Надо отметить, что жителям Барнаула очень понравился фестиваль.

"Не ожидала, что здесь будет так душевно и интересно! Мы сюда с внучкой нечаянно зашли, просто гуляли. А тут столько вкусных блюд, музыка. Мне даже рецепт яблочного пирога рассказали, обязательно попробую", - делится впечатлениями жительница краевой столицы Марина.

А представитель национально-культурной автономии казахов назвал Барнаул по-настоящему большой и дружной семьей.

"Я здесь родился и вырос, здесь моя семья и мои друзья. Никто и никогда не сказал мне, что я здесь чужой. Для меня Барнаул родной город", - рассказал мужчина.