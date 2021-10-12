Владельцам экологически опасных автобусов из Барнаула грозит полумиллионный штраф
Нарушения нашли на нескольких маршрутах
Владельцы экологически грязных автобусов из Барнаула могут получить штраф до полумиллиона. Нарушения были выявлены после проверки городских маршрутов, сообщает официальный сайт Барнаула.
11 октября отдел мэрии по охране окружающей среды и отдел технадзора ГИБДД проверили совместный рейд на улицах города – они измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах городского транспорта. Специалисты проверили порядка 20 автобусов.
По итогам проверки составили два протокола по статьям 8.22 и 8.23 КоАП РФ – за выпуск в эксплуатацию и эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.
Ранее сообщалось, что Сибирь возглавила рейтинг самых грязных округов России. Согласно статистике, стационарные объекты в СФО выбрасывают в год 5592 тыс. тонн отходов. Это 33% от всех выбросов в стране.