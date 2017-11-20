Владельцев мешающих уборке снега машин штрафуют в Барнауле
Более 90 единиц техники очищают город от снега, работа ведется в две смены
20 ноября 2017, 18:26
11 административных материалов уже оформлено в Барнауле в отношении водителей, которые оставляют свои машины ночью в неположенном месте и мешают очистке улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что машины были припаркованы на проспекте Ленина, 42 и 47 и проспекте Комсомольском, 73 "а" к.2.
Сейчас город от снега очищают более 90 единиц техники. Работы ведутся в две смены.
"Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и предупреждают, что в местах установки знаков работает эвакуатор", - говорится в сообщении администрации.
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