Владелец магазинов на Алтае занимался контрабандой "маковой соломки"

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя, которого подозревают в контрабанде "маковой соломки". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как поясняют в ведомстве, подозреваемому принадлежит несколько магазинов. "Маковую соломку" он сбывал через продавцов, которые работают в них. При задержании у владельца магазинов в машине нашли 12 кг пищевого мака, в котором содержалось 1,91 грамма наркотического вещества "маковая соломка".

Известно также, что пару дней назад продавец одного из магазинов сбыл наркотик "маковая соломка" массой 0,117 грамма. По данному факту возбуждены уголовные дела.