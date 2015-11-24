Владимир Альт покинул пост начальника алтайского крайспортуправления
Начальника алтайского крайспортуправления Владимира Альта освободили от должности, распоряжение подписал глава региона.
Причина отставки Владимира Александровича - достижение пенсионного возраста. 22 ноября ему исполнилось 60 лет. В настоящее время неизвестно, займет ли Альт какую-либо должность, по словам экс-начальника спортуправления, никаких предложений ему пока не поступало.
"Я много лет не был в отпуске, некогда было. Мы проводили по 850 спортивных мероприятий в год, какой там отдых. Так что сейчас буду отдыхать, проводить время с семьей, проведаю родственников, которых не видел много лет. А там посмотрим", - рассказал Владимир Альт ИА "Амител".
Владимир Александрович подчеркнул, что для него такое решение не было
сюрпризом. "Мне исполнилось 60 лет, пора на пенсию. Все добросовестно
отработал", - сказал он.
В настоящее время обязанности начальника крайспортуправления исполняет замруководителя Юрий Самсоненко. У руководства региона есть несколько кандидатур на эту должность.
Днем ранее Владимиру Альту губернатор вручил медаль "За заслуги в труде".
''Владимир Александрович внес значимый вклад в развитие
спорта в регионе. Под его руководством подготовлен ряд целевых программ,
построено около четырех десятков спортивных объектов, организована
работа по подготовке и проведению большого числа спортивных
мероприятий'', - сказано в сообщении краевой администрации.
Имеет общий трудовой стаж 43 года, все это время он работал в спортивных организациях края. Свою карьеру начал в 1974 году в должности учителя физвоспитания в Ребрихинском районе. В 1992 году поступил на службу в комитет администрации края по физической культуре и спорту, а затем в управление Алтайского края по физической культуре и спорту. В мае 2006 года возглавил крайспортуправление.
Имеет почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ", награжден почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ". Владимир Альт - судья республиканской категории, член Паралимпийского комитета России.