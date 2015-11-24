Владимир Альт покинул пост начальника алтайского крайспортуправления

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что губернатор Алтайского краяподписал распоряжение об освобождении от должности начальника крайспортуправления

Причина отставки Владимира Александровича - достижение пенсионного возраста. 22 ноября ему исполнилось 60 лет. В настоящее время неизвестно, займет ли Альт какую-либо должность, по словам экс-начальника спортуправления, никаких предложений ему пока не поступало.

"Я много лет не был в отпуске, некогда было. Мы проводили по 850 спортивных мероприятий в год, какой там отдых. Так что сейчас буду отдыхать, проводить время с семьей, проведаю родственников, которых не видел много лет. А там посмотрим", - рассказал Владимир Альт ИА "Амител".

Владимир Александрович подчеркнул, что для него такое решение не было сюрпризом. "Мне исполнилось 60 лет, пора на пенсию. Все добросовестно отработал", - сказал он.



В настоящее время обязанности начальника крайспортуправления исполняет замруководителя Юрий Самсоненко. У руководства региона есть несколько кандидатур на эту должность.





Днем ранее Владимиру Альту губернатор вручил медаль "За заслуги в труде".

''Владимир Александрович внес значимый вклад в развитие спорта в регионе. Под его руководством подготовлен ряд целевых программ, построено около четырех десятков спортивных объектов, организована работа по подготовке и проведению большого числа спортивных мероприятий'', - сказано в сообщении краевой администрации.

