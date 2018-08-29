Владимир Колотов: "Алтайгражданпроект" спокойно пережил не один кризис"

В августе текущего года медалью Алтайского края "За заслуги во имя созидания" был награжден генеральный директор проектного института "Алтайгражданпроект" Владимир Колотов. Награду он получил на торжественном приеме в честь Дня строителя от врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Стоит добавить, что именно в 2018 году АГП отмечает 80 лет со дня своего образования. Портал Amic.ru пообщался на наиболее актуальные темы с гендиректором "Алтайгражданпроекта".

- Владимир Павлович, расскажите коротко об истории становления института.

- В феврале 1938 года была создана организация для гражданского проектирования в Алтайском крае, и сегодня проектный институт "Алтайгражданпроект" отмечает 80-летний юбилей. В плановой экономике советского времени существовало отраслевое деление: "КоммунПроект" занимался инженерией, "ПромПроект" проектировал промышленные объекты, "АгроПромПроект" - объекты сельхозназначения. В настоящее время часть организаций еще существует, других уже нет, но все стали многопрофильными. Сейчас мы проектируем и промышленные объекты, и объекты коммунальной инфраструктуры, но основными всё же остаются именно гражданские: это объекты соцкультбыта, медицины, образования, жильё и все, что связано с обеспечением жизни города.

- Как давно вы возглавляете "Алтайгражданпроект"?

Я экономист по образованию, окончил Московский финансово-экономический институт. Отслужил два года в армии. Несколько лет работал финансовым директором в ряде барнаульских организаций. В строительной отрасли работаю с 2002 года. В 2003 году я был утверждён собранием акционеров в должности генерального директора Проектного института "Алтайгражданпроект". Тогда, надо признать, институт переживал не самые легкие времена. Мне доверили руководство АГП, и я считаю, что справился. Несколько раз переизбирался, сейчас после реорганизации общества работаю по контракту.

- Что собой представляет коллектив АГП?

- На протяжении нескольких лет наш коллектив стабилен качественно и количественно. 100% сотрудников инженерного состава имеют высшее образование, а некоторые даже учёные звания. Кадровая текучка, конечно, есть. Она не специфична только для нашей организации, а характерна для сибирского рынка трудовых ресурсов: люди мигрируют туда, где больше возможностей.

- Какова средняя зарплата в вашей организации?

- На настоящий момент она составляет порядка 40-45 тысяч рублей, это выше средней зарплаты наших конкурентов, например, "КоммунПроекта", "СибГипро". Узнаем об этом от соискателей вакантных должностей в ходе собеседования.

На трудовом рынке ходят разные слухи и о 70-80 тысячах рублей, которые якобы получают проектировщики в Алтайском крае, но я с реальными людьми, ее получающими, не встречался. Однако разговоры такие есть, поэтому, наверное, неправильно говорить, что у нас самая высокая зарплата.

Еще бывает зарплата в конвертах. У нас такого не было и нет. Это один из принципиальных моментов, хотя мы и не бюджетная организация. К нам приходят люди с опытом и удивляются тому, что вся зарплата на самом деле "белая".

Но зарплата - не единственное, что удерживает специалистов у нас. Сочетание интересных объектов, их количества и разнообразия, возможности карьерного и профессионального роста, достойная оплата труда, социальные гарантии, аттестованные рабочие места делают нашу организацию самой перспективной и привлекательной для специалистов.

- Владимир Павлович, не секрет, что сейчас строительная отрасль переживает не самый простой период. Как на АГП отразилось сжатие рынка и сокращение заказов?

- Уменьшаются объемы строительства – уменьшаются и проектные заказы. Изменяется специфика, мы проектируем то, что востребовано на рынке. Не так давно у нас был период сильного падения, за период моего руководства было уже три подобных ситуации. Но надо отдать должное, организация достаточно стабильная, с большим запасом прочности. Сотрудники понимают, что трудности носят временный характер, поэтому коллектив не распадается, сотрудники не уходят. Бывали моменты, когда рынок сильно проседал, а мы, наоборот, прирастали. У нас есть портфель заказов, который обеспечивает организацию на год вперед.

При дефиците работы выходим на рынки других регионов. Помимо Алтайского края, у нас есть объекты в Красноярске, Кемерово, Омске, Иркутске, Новосибирске, Горном Алтае. За пределы Сибири пока не выходили, так как чем удаленнее объект, тем труднее с ним работать. Мы, как правило, ведем объект от начала до конца, до его сдачи. Это подразумевает и авторский надзор с сопутствующими стройке согласованиями. Все это требует присутствия на строительной площадке и оперативной реакции. Объект можно запроектировать на большом удалении, но вот сопровождать его будет проблематично.

- Сотрудничает ли АГП с архитектурными творческими мастерскими?

- У нас есть опыт взаимодействия по некоторым объектам. Бывает, что заказчик приходит с готовой архитектурой, а мы делаем все остальное. Объекты культуры, а именно Алтайский краевой театр драмы, филармонию, Алтайский государственный театр музыкальной комедии мы делали с Евгением Тоскиным. Его в крае знают и ценят.

У комплекса "Плаза" на Красноармейском проспекте возведён дом, архитектором которого является Владимир Золотов, а все остальное сделано нами. Есть другие объекты. Мы, например, сотрудничали с Петром Анисифоровым по бизнес-инкубатору. Объект, к сожалению, не пошел в строительство. Работали также с Александром Дерингом.

- Можете выделить знаковые объекты, спроектированные АГП с 2000 года по настоящее время?

- Самым сложным по взаимодействию и темпам строительства был Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске, который до сих пор строится и не функционирует в должной мере.

От начала до конца нами создавался крупный медицинский комплекс в Барнауле - краевая клиническая больница, которая до сих пор продолжает достраиваться и модернизироваться. Она приросла поликлиникой, центром ортопедии, травматологии, пересадки почек. В той или иной мере в больнице побывало большое количество жителей края в качестве пациентов или их родственников.

На сегодняшний день у нас в работе порядка пяти больниц в крае и несколько больниц и поликлиник Барнаула. Также мы занимаемся 7-й детской больницей.

….На самом деле, выделить – это не совсем правильно. Например, набережная или драмтеатр технически не такие сложные объекты, однако являются своеобразными центрами притяжения, они у всех на виду, их все знают.

Также стоит отметить и квартальные застройки. Можно сказать, что именно мы являемся авторами образовательных кластеров в Барнауле, когда строится школа, а рядом с ней затем появляются детский сад, школа искусств или музыкальная школа и бассейн. Мы впервые применили такое решение в квартале "2000", а сейчас практически все новые кварталы застраиваются подобным образом.

- Знаю, что ваша организация имеет отношение к ряду объектов барнаульского туркластера.

- Основные объекты – набережная, Нагорный парк. В будущем планируется старый город сделать пешеходным, в него также войдут и другие наши объекты, например Старый рынок.

- Владимир Павлович, вашими основными заказчиками являются бюджетные организации?

- Да, у нас в работе много объектов, финансируемых из бюджета. Но основной наш стратегический партнер – "Жилищная инициатива". Мы работаем также с "Сибирией", "АдалинСтроем", "Домстроем", "Марией-Ра". Для последней сейчас мы проектируем рынок по улице Балтийской, 116. Сейчас занимаемся территорией стадиона "Локомотив" - там появится жилой комплекс. Как скоро? Это зависит от инвесторов. С нашей стороны задержки не будет!

- Как часто застройщик бывает недоволен вашей работой? Доходит ли дело до судебных разбирательств?

- Как правило, мы сами обращаемся в суд, чаще всего из-за неплатежа. Для заказчика это один из способов отсрочить платеж. В основном это бюджетные заказы. Так было в Республике Алтай, где нами были запроектированы несколько ФАПов. Мы шли навстречу заказчику, передали проектную документацию без оплаты. Заказчик прошел экспертизу, построил объекты, но не оплатил нашу работу, придираясь к нарушению сроков, каким-то другим моментам и даже обратился в суд. Суд восстановил справедливость и обязал заказчика рассчитаться. На сегодня заказчик по решению суда полностью рассчитался за выполненную нами работу и понесённые нами судебные издержки.

- Кто ваши основные конкуренты на барнаульском рынке в настоящее время?

- На сегодняшний момент на рынке очень много организаций - от совсем мелких, состоящих из 2-3 человек, до действительно крупных. Главным критерием сейчас является цена, поэтому конкурировать может любой. Наше преимущество – качество проектных решений и квалификация персонала. Зачастую это не играет решающей роли на тендерах и госзакупках. К примеру, был аукцион, который наши конкуренты выиграли за символический 1 рубль. Очевидно, что там была связка проектировщик - подрядчик. Запроектировали за рубль, но заработали благодаря исполнению собственного проекта.

- Насколько для нашего региона типична ситуация, когда фирмы-однодневки выигрывают аукционы, но не выполняют работу?

- Это не обязательно однодневки. Есть организации, для которых важно выиграть любой ценой. Может быть, недооценивают сложность работы и собственные силы. Важно, запроектировав объект, потом его сопровождать при строительстве. Ведь это практически ежедневно идут десятки замечаний и пересогласований, с которыми надо оперативно разбираться и реагировать. Стоимость этой работы тоже должна быть учтена в цене контракта на проектирование. Если не хватает ресурсов и людей, то сопровождение практически невозможно. На моей памяти было несколько объектов, которые мы проигрывали в аукционах, но спустя 1,5-2 года они все-таки возвращались к нам. При этом заказчиком были уже оплачены деньги, потеряно время, а фирма-проектировщик пропала или была признана банкротом. Проводились повторные аукционы, вновь были потрачены деньги. Например, это станция переливания крови. Такие ситуации бывают не только с проектировщиками, но и с подрядчиками.

- Пользуется ли "АлтайГражданПроект" BIM-технологиями?

- Клиенты, конечно, хотели бы получать информацию в таком формате. Первую программу для создания 3D-моделей мы закупили еще лет 8 назад. Но они оказались неготовыми, неадаптированными к нашим нормам. За это время программы совершенствовались.

Сегодня у нас сотрудники прошли обучение и могут работать в 3D-проектировании, технические возможности нам это тоже позволяют. Из-за сложности программ требуются большие затраты времени на запуске проектирования, чем процесс с применением стандартных инструментов. Существуют временные нормативы на проектные работы, на сегодняшний день они никем не учитываются и не соблюдаются. У застройщика есть такое понятие, как исполнение бюджета, и он хочет - не хочет, но должен до конца года успеть сдать объект. С одной стороны, такой подход гарантированно дает живые деньги, а с другой - нарушает технологические моменты. В проектировании существуют свои технологические цепочки, и они нарушаются неправильным подходом при сжатых сроках. Заказчик просто физически ждать не может и ни о каком 3D-проектировании пока и речи идти не может.

Ещё одна сложность на пути продвижения BIM-проектирования - нет регламента сдачи проекта в 3D-формате. Т.е. его просто не примут у нас на экспертизу. Сначала должен быть разработан регламент на федеральном уровне, затем экспертиза закупит программы и научится в них работать, затем разработает стандарты сдачи проектов в 3D-формате. Как много на это потребуется времени – неизвестно. Поэтому вопрос применения BIM-технологий пока остается открытым.