Владимир Путин назначил председателей судов в Алтайском крае

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Председателей двух районных судов в Алтайском крае назначил президент России Владимир Путин.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что председателем Егорьевского районного суда становится Елена Александровна Шмидт, в главой Тогульского районного суда Марина Васильевна Кучерова.

Свои полномочия они будут осуществлять в течение шести лет.