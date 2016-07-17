Владимир Путин назначил председателей судов в Алтайском крае
Президент санкционировал кадровые решения соответствующим указом
17 июля 2016, 16:33
Фото: 7sunews.kz
Председателей двух районных судов в Алтайском крае назначил президент России Владимир Путин.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте документа говорится, что председателем Егорьевского районного суда становится Елена Александровна Шмидт, в главой Тогульского районного суда Марина Васильевна Кучерова.
Свои полномочия они будут осуществлять в течение шести лет.
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