Владимир Жириновский заступился за снятого с рейса актера Панкратова-Черного

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заступился на народного артиста России, уроженца Алтайского края Александра Панкратова-Черного, которого сняли с рейса "Аэрофлота" за неподобающее поведение, написал политик в своем канале в Telegram.

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Прочее Панкратова-Черного сняли с авиарейса в Барнауле

По словам Жириновского, общественность и журналисты зря набросились на уважаемого актера.

"Он имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 граммов водки и бутерброд. Он поспит и через 3 часа будет в Москве. Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого, и всех жителей Алтайского края, где он народный герой", – написал Владимир Жириновский.

Александра Панкратова-Черного 17 апреля сняли с рейса в аэропорту Барнаула. Известный артист, приезжавший на Алтай с гастролями спектакля "Женихи", попросил стюарда налить ему 100 граммов водки, а тот отказался, посчитав, что актеру уже лучше не наливать. Позже в пресс-службе "Аэрофлота" рассказали, что Панкратов-Черный по внешним признакам был пьян и игнорировал просьбы старшего бортпроводника предъявить посадочный талон. После этого по решению командира экипажа самолета Александра Панкратова-Черного сняли с рейса и передали полиции. В отношении него возбуждено административное производство по статье "Хулиганство".