Власти Алтайского края утвердили предельный рост платы за коммуналку

Управление по тарифам Алтайского края утвердило увеличение предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года: в Барнауле не более чем 15,7%, в Бийске – 13,5%, в Новоалтайске – 10,5%, в Славгороде – 15,9%.

"1 декабря в Алтайском крае завершилось долгосрочное тарифное регулирование. Тарифы для коммунальных предприятий края теперь установлены не на один год, как было ранее, а на три-пять лет", – сообщили в управлении.

Ранее правительство РФ установило предельный индекс роста платы на уровне 5,7%. То есть тарифы в среднем не могли вырасти в 2016 году выше этого показателя. Однако каждый муниципалитет имеет право просить краевое управлении о более серьезном росте. Так сделали в части городов и районов края.

Управление по тарифам обоснования необходимости роста приняло. Таким образом, с 1 июля 2016 года ожидается существенный рост тарифов на коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, газ, водоснабжение и водоотведение).

В Барнауле предельный индекс составил 15,7%, Бийске – 13,5%, Новоалтайске – 10,5%, Славгороде – 15,9%. Также рост свыше 5,7% произойдет в других муниципалитетах края, каких именно, пока не сообщается — всего около 140. В управлении подчеркивают: в основной части муниципальных образований (524) рост платы граждан с 1 июля 2016 года не превысит 5,7%.

Чиновники объясняют это низкой рентабельностью коммунального бизнеса.

"В ряде муниципальных образований Алтайского края износ объектов ЖКХ достиг того уровня, при котором заданный правительством темп роста тарифов не позволит предприятиям не только развиваться, но и просто поддерживать работоспособность", – добавили в управлении.

Кстати, почти для всех коммунальных предприятий региона долгосрочные тарифы приняты на три года – с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Первыми об увеличении предельного индекса роста тарифов объявили в Барнауле. Во вторник, 1 декабря, в Барнаульской гордуме состоялось внеочередное заседание, где решением большинства депутатов было принято обращение в управление о необходимости роста уровня платы за коммунальные услуги с 5,7% до 15,7% с 1 июля 2016 года.

Читайте также: Плата за ЖКХ в Барнауле, Бийске, Рубцовске может стать больше ожидаемой