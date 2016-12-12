Власти анонсировали увеличение зарплат алтайских бюджетников на 5%

Зарплата работников бюджетной сферы в Алтайском крае в 2017 году будет увеличена на 5%. Об этом в ходе совещания в пятницу, 9 декабря, заявил губернатор Александр Карлин.

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Прочее Карлин рассказал о дополнительных семи миллиардах рублей от правительства

По словам главы региона, увеличение зарплат бюджетников и выполнение всех социальных обязательств стало возможным благодаря получению из федерального бюджета на следующий год дополнительно 6,7 миллиарда рублей.

"Это позволяет нам более достойно закончить бюджетный период. Финансовый комитет уже готовит необходимые документы. Мы планировали закончить год с максимальным дефицитом, но реально он теперь будет меньше", — сказал губернатор Алтайского края.

Значительная часть из полученных средств уйдет на адресные инвестиционные программы. Однако Александр Карлин напомнил присутствующим, что не нужно забывать о выполнении социальных обязательств перед населением края, поэтому предполагается в 2017 году увеличение зарплат работников бюджетной отрасли на 5%.

Что касается краевой адресной программы, то она будет в районе 4,2 миллиарда против 1,9 миллиарда, предполагаемых на старте 2016 года. Большинство этих средств уйдет на здравоохранение, образование и строительство новых социальных объектов.