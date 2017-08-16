Власти Барнаула готовы потратить на борьбу с пробками 12 млн рублей

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Власти Барнаула готовы потратить на борьбу с пробками 12 миллионов рублей - на эти средства планируется разработать схему оптимальной организации движения в городе.

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Аукцион по поиску подрядчика, готового взяться за эту работу, объявлен на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — ровно 12 миллионов рублей. Аукцион должен состояться 4 сентября.

Сам лот именуется так: "Выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения городского округа - города Барнаула Алтайского края".

В сопроводительной документации указано, что проект, в частности, должен содержать в себе программу взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на территории Барнаула.

Также подрядчику придется подумать над тем, как не допустить транспортных заторов, снизить аварийность, обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Также в рамках реализации проекта должна быть создана мультимодальная компьютерная транспортная модель города.