Власти Барнаула обещают починить улицы Гоголя, Петрова и Мамонтова к осени

Фото: Вячеслав Мельников

Администрация Барнаула в четверг, 30 июня, проинформировала об объявлении аукциона для определения подрядчика, который займется ремонтом проблемных дорожных участков в городе.

Новости

Прочее Власти Барнаула назвали дороги, которые отремонтируют в 2016 году

В данном случае речь идет о многострадальной улице Гоголя на участке от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев.

Кроме того, планируется ремонт Солнечной Поляны на отрезке от Юрина до Космонавтов; Антона Петрова от Попова до Малахова; Мамонтова от улицы Сосновой; проезда Южный.

Сроки выполнения дорожных работ установлены до 1 октября. Отметим, что за ремонт указанных участков мэрия готова заплатить 83,1 миллиона рублей. Торги состоятся 25 июля.

Читайте также: Власти Барнаула назвали срок ремонта "убитой" улицы Гоголя

Между тем напомним, что состояние улицы Гоголя в Барнауле в этом году многократно обсуждалось барнаульскими автомобилистами.

Еще в начале марта в мэрии отмечали, что эта дорога будет отремонтирована в текущем сезоне.