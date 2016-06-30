Власти Барнаула обещают починить улицы Гоголя, Петрова и Мамонтова к осени
В настоящее время объявлен аукцион для определения подрядчика на 83 миллиона рублей
Фото: Вячеслав Мельников
Администрация Барнаула в четверг, 30 июня, проинформировала об объявлении аукциона для определения подрядчика, который займется ремонтом проблемных дорожных участков в городе.
В данном случае речь идет о многострадальной улице Гоголя на участке от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев.
Кроме того, планируется ремонт Солнечной Поляны на отрезке от Юрина до Космонавтов; Антона Петрова от Попова до Малахова; Мамонтова от улицы Сосновой; проезда Южный.
Сроки выполнения дорожных работ установлены до 1 октября. Отметим, что за ремонт указанных участков мэрия готова заплатить 83,1 миллиона рублей. Торги состоятся 25 июля.
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Между тем напомним, что состояние улицы Гоголя в Барнауле в этом году многократно обсуждалось барнаульскими автомобилистами.
Еще в начале марта в мэрии отмечали, что эта дорога будет отремонтирована в текущем сезоне.