Власти Барнаула определили, какие чиновники рискуют стать коррупционерами
В администрации краевой столицы составили перечень должностей с коррупционными рисками
Фото: провэд.рф
Список должностей, которые могут быть связаны с коррупционными рисками, утвердили в администрации Барнаула.
Данное постановление за номером №2651 датировано еще 29 декабря 2017 года. Полное название документа звучит так: "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Барнаула, замещение которых связано с коррупционными рисками".
В постановлении, в частности, говорится: "Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Также добавляется, что муниципальные служащие, замещающие должности, включенные в этот список, также обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Сам же перечень является весьма длинным. Портал Amic.ru публикует его в том виде, как это выглядит в приложении к вышеназванному постановлению:
1. Организационно-контрольный комитет:
заместитель председателя комитета;
начальник отдела планирования и контроля;
главный специалист отдела планирования и контроля;
начальник организационного отдела;
начальник отдела канцелярии;
2. Отдел по охране окружающей среды:
главный специалист;
ведущий специалист;
ведущий специалист, секретарь административной комиссии;
3. Архивный отдел:
главный специалист;
ведущий специалист;
4. Комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями:
заместитель председателя комитета - начальник отдела по работе с обращениями граждан;
начальник отдела по связям с общественностью;
главный специалист отдела по связям с общественностью;
начальник отдела по обеспечению публичных мероприятий;
главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;
ведущий специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;
5. Комитет информационной политики:
начальник пресс-центра;
6. Правовой комитет:
заместитель председателя комитета;
начальник отдела правовой экспертизы;
главный специалист отдела правовой экспертизы;
начальник отдела судебной работы;
главный специалист отдела судебной работы;
7. Комитет по кадрам и муниципальной службе:
заместитель председателя комитета;
главный специалист (исполняющий функции по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе и (или) по ведению кадрового делопроизводства);
8. Административно-хозяйственное управление:
заместитель начальника управления;
главный специалист;
начальник отдела, главный бухгалтер бухгалтерии;
заместитель начальника отдела бухгалтерии;
главный специалист бухгалтерии;
ведущий специалист бухгалтерии;
9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности:
заместитель председателя комитета - начальник отдела ценообразования;
главный специалист отдела ценообразования;
ведущий специалист отдела ценообразования;
заместитель председателя комитета - начальник аналитического отдела;
заместитель председателя комитета - начальник отдела программно-целевого управления;
главный специалист отдела программно-целевого управления;
ведущий специалист отдела программно-целевого управления;
начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности;
главный специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;
ведущий специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;
начальник отдела развития муниципального сектора экономики;
главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики;
начальник отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;
главный специалист отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;
10. Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда:
заместитель председателя комитета, начальник отдела потребительского рынка;
главный специалист отдела потребительского рынка;
ведущий специалист отдела потребительского рынка;
начальник отдела развития предпринимательства;
главный специалист отдела развития предпринимательства;
ведущий специалист отдела развития предпринимательства;
заместитель председателя комитета - начальник отдела по труду;
главный специалист отдела по труду;
ведущий специалист отдела по труду;
11. Комитет по делам молодежи:
заместитель председателя комитета;
главный специалист;
ведущий специалист;
12. Комитет информатизации:
заместитель председателя комитета;
13. Отдел по развитию туризма:
главный специалист отдела по развитию туризма.