Власти Барнаула определили, какие чиновники рискуют стать коррупционерами

Фото: провэд.рф

Список должностей, которые могут быть связаны с коррупционными рисками, утвердили в администрации Барнаула.

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Данное постановление за номером №2651 датировано еще 29 декабря 2017 года. Полное название документа звучит так: "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации города Барнаула, замещение которых связано с коррупционными рисками".

В постановлении, в частности, говорится: "Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

Также добавляется, что муниципальные служащие, замещающие должности, включенные в этот список, также обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сам же перечень является весьма длинным. Портал Amic.ru публикует его в том виде, как это выглядит в приложении к вышеназванному постановлению:

1. Организационно-контрольный комитет:

заместитель председателя комитета;

начальник отдела планирования и контроля;

главный специалист отдела планирования и контроля;

начальник организационного отдела;

начальник отдела канцелярии;

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2. Отдел по охране окружающей среды:

главный специалист;

ведущий специалист;

ведущий специалист, секретарь административной комиссии;

3. Архивный отдел:

главный специалист;

ведущий специалист;

4. Комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями:

заместитель председателя комитета - начальник отдела по работе с обращениями граждан;

начальник отдела по связям с общественностью;

главный специалист отдела по связям с общественностью;

начальник отдела по обеспечению публичных мероприятий;

главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;

ведущий специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;

5. Комитет информационной политики:

начальник пресс-центра;

6. Правовой комитет:

заместитель председателя комитета;

начальник отдела правовой экспертизы;

главный специалист отдела правовой экспертизы;

начальник отдела судебной работы;

главный специалист отдела судебной работы;

7. Комитет по кадрам и муниципальной службе:

заместитель председателя комитета;

главный специалист (исполняющий функции по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе и (или) по ведению кадрового делопроизводства);

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8. Административно-хозяйственное управление:

заместитель начальника управления;

главный специалист;

начальник отдела, главный бухгалтер бухгалтерии;

заместитель начальника отдела бухгалтерии;

главный специалист бухгалтерии;

ведущий специалист бухгалтерии;

9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности:

заместитель председателя комитета - начальник отдела ценообразования;

главный специалист отдела ценообразования;

ведущий специалист отдела ценообразования;

заместитель председателя комитета - начальник аналитического отдела;

заместитель председателя комитета - начальник отдела программно-целевого управления;

главный специалист отдела программно-целевого управления;

ведущий специалист отдела программно-целевого управления;

начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности;

главный специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;

ведущий специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;

начальник отдела развития муниципального сектора экономики;

главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики;

начальник отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;

главный специалист отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;

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10. Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда:

заместитель председателя комитета, начальник отдела потребительского рынка;

главный специалист отдела потребительского рынка;

ведущий специалист отдела потребительского рынка;

начальник отдела развития предпринимательства;

главный специалист отдела развития предпринимательства;

ведущий специалист отдела развития предпринимательства;

заместитель председателя комитета - начальник отдела по труду;

главный специалист отдела по труду;

ведущий специалист отдела по труду;

11. Комитет по делам молодежи:

заместитель председателя комитета;

главный специалист;

ведущий специалист;

12. Комитет информатизации:

заместитель председателя комитета;

13. Отдел по развитию туризма:

главный специалист отдела по развитию туризма.