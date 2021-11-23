Власти Барнаула опровергли отстранение непривитых учителей от работы

В Барнауле не отстраняли от работы невакцинированных от ковида учителей, сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

В администрации напомнили, что на основании постановления главного государственного санврача до 22 ноября педагогам необходимо привиться первым компонентом и до 22 декабря – вторым. При этом вакцинировано должно быть не менее 80% педсостава.

"На сегодняшний день привито более 85% педагогов образовательных организаций, медотвод имеют 12%. Отстранённых педагогов в образовательных организациях нет", – пояснили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Барнауле с 22 ноября начали отстранять от работы непривитых или не успевших привиться от ковида школьных учителей. Информация об этом, как теперь выяснилось, не подтвердилась.