Власти Барнаула рассказали, когда начнется масштабный ремонт дорог

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Ремонт транспортных магистралей в Барнауле по проекту "Безопасные и качественные дороги" начнется с наступлением благоприятных погодных условий и положительной среднесуточной температуры воздуха выше +5 градусов, сообщили 30 марта в пресс-центре городской администрации.

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Что касается срока завершения дорожного ремонта, то все работы должны быть окончены до 30 сентября включительно.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что в текущем году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в краевой столице планируется отремонтировать более 72 километров дорог местного значения. Это 42 объекта.

Финансовая сторона вопроса такова: на реализацию проекта в региональном центре в 2018 году выделено 911,1 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона рублей дается из федеральной казны, 158,4 миллиона - из краевого бюджета и 115,2 миллиона выделяет муниципалитет.