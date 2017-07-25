Власти Барнаула заплатят 500 тысяч за информационные табло на остановках

Фото: mir-led.ru

Администрация Барнаула намерена установить 100 новых информационных табло рядом с остановками общественного транспорта. Так, на сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика на установку табло и стоек для них.

Согласно официальной информации, всего будет оборудовано 100 остановок. На монтаж каждой из них понадобится 5 тысяч рублей. Всего же из городского бюджета на все работы выделят 500 тысяч рублей.

Табло установят по ходу движения транспорта у задней грани автопавильона в 2 метрах от боковой стенки параллельно проезжей части. Аукцион запланирован на 7 августа.

Отметим, что в 2015 году на четырех остановках для трамваев в Барнауле на площади Октября установили такие же информационные табло. Табло установлены для удобства пассажиров: помимо информации о маршрутах и времени их прибытия, на экранах в режиме онлайн размещается температура воздуха и текущее время.