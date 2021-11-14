"Власти бездействуют": жители алтайского села пожаловались на нападение бездомных собак

В посёлке Катунь Алтайского района на женщину напала бездомная собака. Теперь сельчанке потребуется пройти курс лечения, однако больше всего её беспокоит, что свора собак продолжает разгуливать по населённому пункту, нередко забегая на территорию местной школы.

О нападении бездомного животного, которое произошло 12 ноября, женщина рассказала в сообществе barnaul_news. При этом собака напала на неё совершенно "неожиданно" – подбежав со спины.

"Теперь мне предстоят ежедневные поездки в больницу на перевязки, так как рана очень серьёзная, и курс прививок. Но дело даже не в этом. Дело в том, что администрация Айского сельсовета и администрация Алтайского района бездействует и просто разводит руками", – заявила женщина.

Сельчанка отметила, что чиновники списывают проблему на то, что приютов в населённых пунктах нет и деть собак просто некуда. При этом самостоятельно "решить" проблему люди не могут, поскольку "закон на стороне животного".

"Получается, собака с кучей опасных заболеваний может укусить человека и спокойно бегать дальше. Ежедневно мой ребёнок ходит к остановке школьного автобуса, я не уверена в том, что набросившись сегодня на меня, эти бездомные собаки не накинутся завтра на неё", – заявила женщина.

При этом дети не могут быть в безопасности даже на территории школы. Как отмечает пострадавшая, возле учебного заведения почти постоянно находятся собаки – без привязи и без намордников. "Собаки бездомные, жаловаться куда-то бесполезно", – заключила она.