Власти: миграционная убыль в Барнауле сократилась в два раза

Барнаул в 2017 году "потерял" в миграционных потоках 2074 человека, годом ранее — 3781 человека. Так называемая миграционная убыль сократилась на 45%, сообщил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Павел Есипенко на публичных слушаниях в гордуме в пятницу, 25 мая.

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В 2017 году в Барнаул приехало 19636 человек. Уехало 21710 человек. Разница между этими двумя показателями и составляет миграционную убыль в 2074 человека. Есипенко отметил этот факт в числе позитивных изменений в жизни города, потому что в 2016 году уехало из города примерно столько же, а вот приехало меньше. 21441 и 17660 человек соответственно.

Из 21,7 тысяч уехавших 6,3 тысячи отправились в другие страны, 7 тысяч перебрались в другие регионы, 8,3 тысячи человек мигрировали в пределах края.

Из 19,6 тысяч прибывших 7,2 тысячи человек приехали из других стран, 3,9 тысяч из других регионов и еще 8,4 тысячи приехали в Барнаул из других городов и районов края.

По словам Павла Еписенко, в 2017 года в Барнауле родилось 8330 ребенка. На тысячу человек населения пришлось 11,9% рождений. Это на 10% выше, чем в среднем по краю, подчеркнул чиновник. При этом естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) составил 514 человек.

Стратегически важным достижением Есипенко назвал увеличение продолжительности жизни до 73 лет.