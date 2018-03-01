Власти начали готовиться к весеннему паводку в пригороде Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

Подрядная организация "Союз 97" начала работы по отсыпке оградительного вала по улице Матросская-Бортовая. Всего в этом месте будет уложено 1000 кубометров глины. Данная мера позволит снизить риски подтопления отдалённых улиц.

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Как говорится на сайте мэрии, специалисты районной администрации активно сообщают об угрозах потопа, совместно с добровольцами из народной дружины "Барнаульская" жителям роздано 862 памятки.

"Специалисты Лебяжинской сельской администрации совместно со штабом ГОЧС администрации Центрального района, местными жителями и советом ТОС Лебяжье провели объезд территории по контролю состояния водоотводной сети. Были определены проблемные участки, подлежащие очистке от снега и углублению в первоочередном порядке до начала паводкового сезона", - говорится в сообщении.

Также в рамках подготовки к весенне-летнему паводку завтра в Центральном районе состоится смотр водооткачивающей техники. В мероприятии примут участие восемь организаций района. Будет представлено 23 единицы спецтехники: мотопомпы прицепные и переносные, насосы грязевые и погружные.

Ранее стало известно, что этой весной на территории Алтайского края ожидают мощную волну паводка.