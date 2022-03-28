Власти Новокузнецка требуют 6 млн рублей от барнаульского подрядчика реконструкции хоккейного стадиона

Мэрия Новокузнецка выставила претензию на 6,18 млн рублей за неисполнение в срок обязательств от барнаульского подрядчика ООО «Арена» по ремонту хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», пишет NGS42 со ссылкой на данные портала госзакупок.

В ноябре 2021 года горадминистрация и компания подписали допсоглашение к контракту на проведение второго этапа реконструкции спортобъекта. По условиям договора крайняя дата окончания работ изменилась с 31 декабря 2021 года на 1 марта 2022-го.

При этом, как утверждают власти, согласно условиям контракта, «Арена» должна было предоставить мэрии банковскую гарантию, действующую до 1 апреля 2022 года, но подрядчик этого не сделал. Таким образом, муниципалитет начислил пени 6,18 миллиона млн и потребовал её выплаты.

Власти Новокузнецка дали подрядной организации 30 дней на перечисление денег либо подготовку мотивированного ответа на претензию. Если ООО «Арена» никак не отреагирует, администрация планирует обратиться в арбитражный суд.