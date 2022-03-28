Власти Новокузнецка требуют 6 млн рублей от барнаульского подрядчика реконструкции хоккейного стадиона
Мэрия дала подрядчику 30 дней на перечисление денег либо подготовку мотивированного ответа на претензию
Мэрия Новокузнецка выставила претензию на 6,18 млн рублей за неисполнение в срок обязательств от барнаульского подрядчика ООО «Арена» по ремонту хоккейного стадиона «Арена кузнецких металлургов», пишет NGS42 со ссылкой на данные портала госзакупок.
В ноябре 2021 года горадминистрация и компания подписали допсоглашение к контракту на проведение второго этапа реконструкции спортобъекта. По условиям договора крайняя дата окончания работ изменилась с 31 декабря 2021 года на 1 марта 2022-го.
При этом, как утверждают власти, согласно условиям контракта, «Арена» должна было предоставить мэрии банковскую гарантию, действующую до 1 апреля 2022 года, но подрядчик этого не сделал. Таким образом, муниципалитет начислил пени 6,18 миллиона млн и потребовал её выплаты.
Власти Новокузнецка дали подрядной организации 30 дней на перечисление денег либо подготовку мотивированного ответа на претензию. Если ООО «Арена» никак не отреагирует, администрация планирует обратиться в арбитражный суд.