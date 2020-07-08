Власти объяснили, почему в Алтайском крае произошел рост числа заболевших

Рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае, который произошел в июле, не связан с проведением голосования. Об этом во время пресс-конференции рассказала Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора региона. Зато на скачок повлияло другие обстоятельства. В том числе, несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

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Прочее Вспышка коронавируса произошла в алтайском доме-интернате

Групповой очаг и заболевшие на предприятиях

За последнюю неделю в Алтайском крае зарегистрировали групповой очаг в доме-интернате для престарелых в Ребрихе. Там выявили 19 заболевших (9 сотрудников и 10 проживающих). Но как заверила Калинина, ситуация сейчас находится под контролем.

Вспышек COVID-19 на предприятиях не произошло. Зато увеличилось число организаций, где выявили единичные случаи заражения: еженедельно Роспотребнадзор выдает от 50 до 68 предписаний предприятиям. Это значит, что в таком количестве организаций зарегистрировали случаи заболевания, пояснила Ульяна Калинина.

Она добавила, что число контактных из всех заболевших составляет сейчас от 20 до 45%, ранее эта цифра достигала 70%. И распространение в семейных очагах уже не активное.

Активно нарушаем

Также власти отметили постепенный прирост заболевших среди людей от 18 до 49 лет. "То есть это те возрастные группы населения, которые ведут активный образ жизни. Они посещают летние кафе, туристические базы, участвуют в массовых мероприятиях, которые не разрешены, отдыхают на пляжах, которые также не должны в настоящий момент функционировать", - пояснила Калинина.

По ее словам, в отдельные дни даже растет число зараженных среди пенсионеров. "Это связано с миграцией дачников в города, чтобы реализовывать свой урожай на рынках", - пояснила Ульяна Калинина.

Надо носить маски

Учитывая, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем, то соблюдение социальной дистанции, использование масок и антисептика - основные меры предупреждения инфекции. "Если мы с вами не будем соблюдать эти меры и будем продолжать участвовать в массовых мероприятиях, то количество заболевших будет прирастать", - подытожила Калинина. А это, в свою очередь, может привести к ужесточению режима.

Как добавил министр здравоохранения Дмитрий Попов, доля бессимптомных пациентов ранее достигала 80%, то сейчас их всего 30-40%. Остальные - это люди, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами.

"Уважаемые граждане. Я настойчиво рекомендую соблюдать масочный режим. Ведь в апреле и мае, когда у нас была жесткая самоизоляция, мы не видели такого уровня распространения инфекции. А сегодня наблюдаем массовое распространение среди населения. Это достаточно серьезная нагрузка на систему здравоохранения, которая серьезно "загружается" тяжелыми пациентами", - сказал министр.

Напомним, по данным на 8 июля в Алтайском крае зарегистрировали 4897 случаев заражения. С 4 июля в регионе ежесуточно регистрируют более 100 зараженных.