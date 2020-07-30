Власти пытаются взыскать с "АлтайБаскета" 690 тысяч рублей

Арбитражный суд Алтайского края принял иск о взыскании задолженности с автономной некоммерческой организации "Баскетбольный клуб "АлтайБаскет". Соответствующая информация размещена в картотеке дел.

В роли истца выступило региональное Министерство спорта. Речь идет о сумме 690 тысяч рублей. Исковое заявление ведомства принято судом 28 июля.

Как ранее писал amic.ru, "АлтайБаскет" к новому сезону изменил название на БК "Барнаул". Создали и новый логотип. Объяснить такое решение болельщикам пообещали на следующем онлайн-брифинге.