Власти рассказали, почему в Барнауле вырубают сотни деревьев

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула со ссылкой на экспертное мнение объяснили, почему в краевой столице массово вырубаются зеленые насаждения – дело в том, что в городских условиях деревья стареют быстрее.

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В пресс-центре мэрии напоминают, что подобного рода работы проводятся исключительно в рамках благоустроительной политики. При этом городская администрация приводит слова научного сотрудника центра декоративного садоводства института имени Лисавенко Галины Синогейкиной.

"Очень многие деревья в Барнауле находятся в аварийном состоянии, и существует необходимость в их сносе. В городских условиях деревья стареют гораздо быстрее, чем в природе. Часто в возрасте 20-30 лет они уже имеют неприглядный вид", - отмечает эксперт.

По словам Галины Синогейкиной, на таких деревьях могут появиться мхи, лишайники, разрушающие древесину.

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В итоге зеленые насаждения могут представлять опасность.

Омолаживающая обрезка деревьев помогает не всегда, поскольку старые деревья начинают терять свою эстетичность, а в отсутствие листвы это особенно заметно.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что в этом году в Барнауле планируют благоустроить 15 зеленых зон. Всего в городе предполагается вырубить 1601 дерево и вырезать более 41 тысячи квадратных метров поросли.

Взамен старых деревьев высадят 1891 новое. Это будет черемуха Маака, яблони, клены, маньчжурский орех, рябины, липы, ели, осины, груши, тополя, жасмин.

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