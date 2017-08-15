Власти рассказали, почему в Барнауле вырубают сотни деревьев
В мэрии краевой столицы, ссылаясь на экспертное мнение, подчеркивают, что в городских условиях деревья стареют быстрее
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Власти Барнаула со ссылкой на экспертное мнение объяснили, почему в краевой столице массово вырубаются зеленые насаждения – дело в том, что в городских условиях деревья стареют быстрее.
В пресс-центре мэрии напоминают, что подобного рода работы проводятся исключительно в рамках благоустроительной политики. При этом городская администрация приводит слова научного сотрудника центра декоративного садоводства института имени Лисавенко Галины Синогейкиной.
"Очень многие деревья в Барнауле находятся в аварийном состоянии, и существует необходимость в их сносе. В городских условиях деревья стареют гораздо быстрее, чем в природе. Часто в возрасте 20-30 лет они уже имеют неприглядный вид", - отмечает эксперт.
По словам Галины Синогейкиной, на таких деревьях могут появиться мхи, лишайники, разрушающие древесину.
В итоге зеленые насаждения могут представлять опасность.
Омолаживающая обрезка деревьев помогает не всегда, поскольку старые деревья начинают терять свою эстетичность, а в отсутствие листвы это особенно заметно.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что в этом году в Барнауле планируют благоустроить 15 зеленых зон. Всего в городе предполагается вырубить 1601 дерево и вырезать более 41 тысячи квадратных метров поросли.
Взамен старых деревьев высадят 1891 новое. Это будет черемуха Маака, яблони, клены, маньчжурский орех, рябины, липы, ели, осины, груши, тополя, жасмин.