Власти: вырубку леса остановили в поселке Пригородный

Решение о прекращении санитарной вырубки леса в поселке Пригородный принято на совещании между главой Власихинской сельской администрации и представителями Власихинского лесохозяйственного участка ЗАО "Алтайкровля". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

"Сейчас здесь лес растет в один ряд. Для того чтобы происходил самопосев и сосны начали расти в два ряда, необходимо вырубить 20% интенсивности леса. Безусловно, сюда относятся не только больные деревья, в рамках утвержденного проекта в зону рубки попадают и здоровые, которые в свою очередь мешают естественному росту новых деревьев", – отметил директор Барнаульского лесхоза ЗАО "Алтайкровля" Александр Шабалин.

Сообщается, что рубка проводилась согласно регламенту.