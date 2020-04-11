Вместо семи нянек. Что делать, если некому отвезти ребенка в садик?

Режим самоизоляции в Алтайском крае – штука важная, но крайне изменчивая. Сначала нас всех заставили попросили сидеть дома, а теперь предприятия постепенно открываются вновь. Это значит, что вновь нужно идти на работу и думать, как отвезти ребенка в садик: они-то продолжают работать в режиме дежурных групп. В компании Baby Mobile барнаульцам предлагают воспользоваться помощью автоняни, чтобы сэкономить свое время и не напрягать родственников и знакомых. А теперь сервис предоставляет еще и услуги бебиситтеров: "няня на час" всегда выручит, если ребенка оставить не с кем.

Ввести новую услугу в компании решили, чтобы облегчить жизнь мамам и папам в режиме самоизоляции, рассказала руководитель компании Евгения Дашко.

"Мы стали предоставлять услуги бебиситтеров по многочисленным просьбам родителей. Школы закрыты, а люди вынуждены ходить на работу. Все наши няни проходят тщательный отбор, имеют санкнижки и соблюдают все необходимые меры безопасности в такой непростой период. У нас большая и дружная команда, няни очень мобильны, а потому мы можем оказывать услуги в круглосуточном режиме", – отметила Дашко.

При этом сервис продолжает заниматься основной деятельностью – доставкой детей (как бы странно это ни звучало). И это не просто детское такси: водитель не только отвезет вашего ребенка в садик, школу, бассейн или в любое другое место, но и доведет его до нужной двери или подведет к воспитателю. Сотрудники Baby Mobile даже помогут малышу одеться, если тот еще не умеет.

Во всех автомобилях компании есть автолюльки, а потому воспользоваться услугой смогут даже мамы с грудничками. А если вы захотели сделать сюрприз молодой маме и забрать ее из роддома, в службе можно заказать яркое и украшенное авто.

Еще одно "коронавирусное" нововведение: доставка продуктов, медикаментов и предметов детской гигиены, которой компания теперь тоже занимается. В Baby Mobile уверены, что жизнь молодой мамы должна быть в первую очередь спокойной и комфортной, а потому готовы помочь справиться с трудностями.

Baby Mobile

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