Вне игры: лучшие фото капитана "Что? Где? Когда?" Алены Повышевой

Фото: "ВКонтакте"

Пользователи социальных сетей в последние дни обсуждают украшение, в котором пришла на эфир капитан команды "Что? Где? Когда?" белоруска Алена Повышева. У нее на шее красовалось кляп-кольцо, которое любители БДСМ используют для сексуальных развлечений. Забавный случай с нарядом Повышевой стал отличным поводом познакомиться с самым эффектным знатоком игры ближе. Предлагаем вам посмотреть лучшие фотографии Алены.