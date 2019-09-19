Внедорожники Volkswagen вызывают привыкание

Volkswagen Tiguan – компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю. Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.



Volkswagen Teramont – в его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом. Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен, везде он в своей среде. И где бы он ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищенные взгляды.



Volkswagen Touareg – инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий.

Флагман модельного ряда Volkswagen, один из самых совершенных и инновационных автомобилей в модельном ряду. Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладает всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION, пневматическая подвеска и пакет Off-road.

Познакомиться с внедорожниками Volkswagen поближе можно будет 21 сентября 2019 года в официальном дилерском центре – "АлтайЕвроМоторс". На мероприятии "Большой Off-road" гости смогут поучаствовать в виртуальном и городском тест-драйве, а также в программе различные интерактивные площадки, детские аниматоры и вкусные угощения. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 23-00-00.

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул, ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00