Внимательнее за рулем: сильный туман окутал трассу в Алтайском крае

Фото: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru

Сильный туман наблюдался на трассе Павловск — Шелаболиха в Алтайском крае с утра вторника, 14 августа.

Фото с указанной автодороги порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".

Автомобилистам в условиях плохой видимости следует быть осторожнее и внимательнее.