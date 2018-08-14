Внимательнее за рулем: сильный туман окутал трассу в Алтайском крае
Проблемы с видимостью имели место на автодороге Павловск - Шелаболиха
14 августа 2018, 09:09
Фото: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru
Сильный туман наблюдался на трассе Павловск — Шелаболиха в Алтайском крае с утра вторника, 14 августа.
Фото с указанной автодороги порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".
Автомобилистам в условиях плохой видимости следует быть осторожнее и внимательнее.
Комментарии
Новости партнеров