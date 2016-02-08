Внучка за полгода похитила у бабушки 13 тысяч рублей в Барнауле

Жительницу Барнаула чуть не осудили за то, что она в течение полугода похитила у своей бабушки более 13 тысяч рублей. Внучка обманывала пожилую женщину и пользовалась ее доверием, сообщает помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко.

По словам потерпевшей, из-за возраста и плохого состояния здоровья она не могла самостоятельно платить за квартиру и коммунальные услуги, поэтому попросила внучку делать это за нее. Но родственница тратила все полученные от бабушки деньги на собственные нужды. Также она сказала пенсионерке, что у нее сломался телевизор и его нужно отвезти в ремонт. Однако вместо этого она сдала телевизор в ломбард.

В итоге бабушка подала на нерадивую внучку в суд. Во время заседания стороны примирились, поскольку внучка вернула и деньги, и телевизор. Также подчеркивается, что родственница потерпевшей искренне раскаялась и признала свою вину. Ранее она не была судима.

Фото: urist-land.ru