Внук обчистил квартиру своей бабушки на Алтае на 50 тысяч рублей— МВД

Молодой человек, по данным полиции, совершил преступление, зная, что его старшей родственницы не будет дома

17 марта 2016, 11:16

Фото: dosug.md

Полиция задержала в Алтайском крае молодого человека, которого подозревают в краже имущества из квартиры собственной бабушки, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что преступление было совершено еще в конце февраля на станции Голуха. Из квартиры пожилой женщины были похищены телевизор, микроволновая печь, фен, электрические чайник и мясорубка, два пледа и полотенца.

По предварительной информации, проникновение в квартиру произошло через балкон. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи полиция задержала парня 1997 года рождения, который приходится внуком потерпевшей. Молодой человек знал, что хозяйка квартиры временно уехала, чем он и воспользовался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Часть похищенного из квартиры имущества возвращена потерпевшей.

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