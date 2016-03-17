Внук обчистил квартиру своей бабушки на Алтае на 50 тысяч рублей— МВД
Молодой человек, по данным полиции, совершил преступление, зная, что его старшей родственницы не будет дома
Фото: dosug.md
Полиция задержала в Алтайском крае молодого человека, которого подозревают в краже имущества из квартиры собственной бабушки, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточняют, что преступление было совершено еще в конце февраля на станции Голуха. Из квартиры пожилой женщины были похищены телевизор, микроволновая печь, фен, электрические чайник и мясорубка, два пледа и полотенца.
По предварительной информации, проникновение в квартиру произошло через балкон. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи полиция задержала парня 1997 года рождения, который приходится внуком потерпевшей. Молодой человек знал, что хозяйка квартиры временно уехала, чем он и воспользовался.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Часть похищенного из квартиры имущества возвращена потерпевшей.