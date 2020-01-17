Во время снежной бури Барнаул встал в многокилометровых пробках

Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле вечером 17 января. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 17:25, ситуация на дорогах оценивается на 9 баллов.

Дорожные заторы наблюдаются на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском, Комсомольском, Калинина, Социалистическом, на улицах Малахова, Попова, Челюскинцев, Молодежной, Яндринцев, Партизанской, Северо-Западной, на Павловском тракте.

Пробка в 4,4 км наблюдается на Правобережном тракте, от СНТ "Энергетик" до Новосибирского тракта, четырехкилометровая пробка образовалась на проспекте Ленина, от Интернациональной до Аносова, а также около 3,5 км на Трактовой улице, от улицы Попова до Павловского тракта.

По сообщению ГИБДД Барнаула, в городе очень много аварий. "Происходят ежесекундно", – сообщил собеседник amic.ru. Впрочем, по его словам, крупных ДТП нет, "страдает только железо". Сотрудники ГИБДД просят барнаульцев по возможности отказаться от поездок на автомобиле, так как дорожная обстановка чрезвычайно серьезная. Напомним, въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по новосибирскому направлению.