Вода начала поступать в дома барнаульцев на улице Взлетной

Водоснабжение удалось восстановить в многоэтажных домах, которые оставались без воды из-за аварии на улице Взлетной, сообщает пресс-служба "Барнаульского водоканала".

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Прочее Девять многоэтажных домов в Барнауле остались без воды из-за аварии

"Специалисты предприятия сделали переключение системы водоснабжения, что позволило уменьшить зону отключения. Без воды – офисные здания и школа", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА "Амител", повреждение водопровода произошло в Барнауле в пятницу, 12 февраля. Без воды оставались девять многоэтажных домов по улицам Взлетная, Сиреневая и С. Ускова. Также в зону отключения попали офисные здания на улицах Попова и Балтийская и лицей № 121 по адресу: ул. Взлетная, 28.