Вода в закрытом для автомобилей барнаульском Затоне продолжит прибывать

Фото: barnaul.org

Река Обь в Барнауле в ближайшие дни продолжит демонстрировать подъем уровня воды, а значит, что число подтопленных участков в микрорайоне Затон будет увеличиваться.

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Прочее Въезд для автомобилей перекрыли в барнаульском Затоне

Так, по информации синоптиков, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в период с 20 по 25 июня река может подняться до отметок 595–615 сантиметров.

Напомним, что критическую отметку Обь преодолела еще на позапрошлой неделе. Накануне же река достигла значения в 593 сантиметра над нулем водомерного поста. В Затоне было подтоплено 95 приусадебных участков.

С утра понедельника, 20 июня, в микрорайоне перекрыли въезд для автомобилей. В настоящее время с Затоном осуществляется речное сообщение.

Напомним, что на случай необходимости эвакуации местного населения подготовлен пункт временного размещения на базе школы №1 (улица Короленко, 13). Также пункты могут быть развернуты в лицее №2 (улица Аванесова, 134) и санатории "Барнаульский" (улица Парковая, 21а).

