Водитель бетономешалки устроил ДТП на Чуйском тракте в Горном Алтае

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Столкновение легкового автомобиля с бетономешалкой на Чуйском тракте в Горном Алтае обернулось травмированием двух человек, сообщили в МВД по республике.

Согласно данным полиции, авария произошла накануне на 460-м километре федеральной трассы. "32-летний житель села Усть-Кокса, управляя автомобилем Hino Profia (автобетономешалка), выезжая на проезжую часть дороги с обочины и совершая маневр "разворот", не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Toyota Lite Ace под управлением 40-летнего жителя села Усть-Кан", - уточняют обстоятельства ДТП в правоохранительном ведомстве.

51-летней пассажирке легковушки понадобилась госпитализация. Водитель автомобиля Toyota также был доставлен в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.