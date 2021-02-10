Водитель фуры не справился с управлением и пустился в дрифт на алтайской трассе

Водитель снял на видео дрифтующую фуру на трассе Барнаул – Новосибирск. По словам мужчины, грузовик начало "таскать" после того, как он обогнал его машину.

На записи видно, что дорога покрыта слоем льда, что и стало причиной потери водителем фуры управления. Он попытался встать на полосу, но ничего не получилось.

По итогу грузовик скатился в кювет и частично перекрыл проезд. Обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в лобовом столкновении ВАЗ-21123 и бетоновоза на проспекте Космонавтов в Барнауле. За рулем легковушки находился 22-летний житель города. Водитель за рулем отечественного авто, двигаясь от улицы Попова в сторону улицы Горской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Видео: "Инцидент Барнаул"