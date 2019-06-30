Водитель иномарки сбил женщину на зебре в Горно-Алтайске

Водитель Subaru Impreza сбил женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Наезд на пешехода случился утром 28 июня на проспекте Коммунистическом напротив здания №27.

В результате 32-летняя жительница села Кызыл-Озек получила телесные повреждения. Ей оказана медицинская помощь в городской больнице. Потребовалась госпитализация.

Тестирование на наличие алкоголя в крови 41-летнего автолюбителя показало отрицательный результат. По факту ДТП проводится административное расследование.