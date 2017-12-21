Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком на алтайской трассе

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля "Тойота Королла" и грузового автомобиля "МАЗ" на алтайской трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что авария произошла в среду, 20 декабря, в Шелаболихинском районе. 30-летний водитель иномарки ехал со стороны Барнаула в сторону Камня-на-Оби. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель "Тойоты" от полученных травм скончался на месте происшествия.