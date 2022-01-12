Водитель маршрутки в Барнауле отказался везти пассажиров после штрафа от ДПС

В Барнауле водитель автобуса, которого на маршруте оштрафовали сотрудники ДПС, отказался везти сидящих в салоне пассажиров до остановки. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте barnaul.insta.

По сведениям источника, инцидент произошёл 12 января в машине, которая работала на маршруте № 29.

На записи, сделанной одним из очевидцев, видно, что пассажиры возмутились таким поведением мужчины и отказались выходить на мороз. Однако чем именно закончился конфликт – неизвестно.

Напомним, Новоалтайский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении водителя, который в мае прошлого года стал виновником ДТП в Первомайском районе Алтайского края. В результате аварии погиб фельдшер скорой помощи, два человека получили травмы. Подсудимый признал свою вину.