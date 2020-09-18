Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Барнауле

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что водитель иномарки сбил ребенка у дома № 167 по улице Гущина. В ГИБДД рассказали подробности инцидента.

"В ходе разбирательства предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика отвезли в городскую больницу № 1, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалась.