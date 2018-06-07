Водитель на красном седане сбил мужчину в Барнауле и скрылся с места аварии

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Полиция в Барнауле разыскивает водителя, сбившего пешехода на улице Попова и скрывшегося с места ДТП.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла еще 5 июня около 17:00 в районе дома №214.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода – мужчину неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", - отмечают в Госавтоинспекции.

В связи со случившимся разыскивается легковой автомобиль иностранного производства красного цвета в кузове седан.

Граждан, располагающих какими-либо данными об этом происшествии, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.