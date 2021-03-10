Водитель на темной иномарке сбил женщину в Барнауле

Пострадавшую забрали медики

10 марта 2021, 14:34, Илья Звягинцев

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП на улице  Георгия Исакова. Водитель иномарки совершил наезд на пешехода.

Сообщается, что автолюбитель на темной иномарке сбил женщину в районе дома № 226. По словам очевидцев, после удара пострадавшая упала и лежала на асфальте без движения. 

Медики забрали ее в больницу. На месте также работали сотрудники ДПС.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил женщину-пешехода на пересечении улиц Юрина и Новороссийской в Барнауле 28 февраля. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Chevrolet Lanos допустил наезд на 29-летнюю горожанку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

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