Водитель отомстил комплексу видеофиксации нарушений ПДД на Алтае

Молодой человек хотел разбить камеру, но ошибся

2 августа 2019, 22:49, Роман Кильмяшкин

Житель Майминского района "поквитался" с комплексом видеофиксации нарушений ПДД у села Карлушка, повредив его, сообщает МВД по Республике Алтай.

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Полицейские выяснили, что 25-летний водитель ночью подъехал к устройству, разбил его остекление и вырвал сигнализацию. Отъехав от места преступления, он разбил ее.

После задержания он признался в содеянном. По его словам, ему неоднократно приходили штрафы за нарушения, зафиксированные именно этим прибором, и горе-автолюбитель решил отомстить.

Молодой человек думал, что он разбил камеру, но ошибся. Ущерб от его действий оценили в четыре тысячи рублей. Сейчас решается вопрос о правовой оценке действий "мстителя".

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