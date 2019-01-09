Водитель погиб, пассажирка пострадала: подробности массового ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Подробности дорожной аварии, произошедшей утром 9 января на Павловском тракте в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД — в результате ДТП погиб мужчина 1963 года рождения.

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По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 08:25 в районе здания № 323.

В данный момент установлено, что водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona, двигаясь по Павловскому тракту в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями Honda Accord под управлением водителя 1979 года рождения и "ГАЗель" под управлением водителя 1976 года рождения.

От полученных травм водитель автомобиля Toyota Corona скончался на месте происшествия. Также пострадала пассажирка автомобиля Toyota Corona, ее доставили в больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.