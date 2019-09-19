Водитель решила не тормозить. Подробности наезда на ребенка в Барнауле на зебре

Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, которая сбила сегодня утром ребенка на пешеходном переходе, имеет небольшой опыт вождения, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

ДТП произошло в четверг в 08:40 утра, 19 сентября, на улице Юрина в районе дома №202В.

"Установлено, что водитель, женщина 1991 года рождения (стаж управления транспортными средствами менее одного года) управляла автомобилем Renault Megane", – рассказали в ведомстве.

На нерегулируемом пешеходном переходе, двигаясь вторым рядом, она допустила наезд на девочку 2007 года рождения. При этом первый ряд остановился, чтобы пропустить ребенка.

В результате ДТП девочка с полученными травмами доставлена в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.