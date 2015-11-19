Водитель такси сбил женщину и четырехлетнего ребенка в Заринске
В Заринске сбили женщину и ребенка. Они переходили дорогу в неустановленном месте.
19 ноября 2015, 10:35
Водитель такси сбил 55-летнюю женщину и четырехлетнего ребенка в Заринске, переходивших улицу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вечером на улице Строителей. 41-летний водитель на "Тойоте" наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Женщина и ребенок были доставлены в центральную районную больницу Заринска для оказания медицинской помощи.
По факту аварии проводится проверка.
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