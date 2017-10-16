Водитель Toyota Corona задавил пешехода в алтайском селе

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Житель села Усть-Кокса в Республике Алтай погиб в результате наезда на него автомобиля Toyota Corona, сообщили в МВД по региону.

ДТП случилось поздним вечером 14 октября, когда 64-летний водитель иномарки допустил наезд на 40-летнего пешехода на улице Советской.

"В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу, где 16 октября скончался", - отмечают в полиции.

В данный момент по факту трагедии проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.