Водителей на Алтае призывают быть особенно внимательными 1 сентября

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Госавтоинспекция призывает водителей в Алтайском крае быть особенно осторожными на дорогах 1 сентября.

В День знаний обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения знакового для всех школ события в Алтайском крае будут более 500 сотрудников ГИБДД.

Во время проведения праздничных мероприятий большое количество школьников будет находиться на улицах края. В этой связи взрослым и особенно родителям рекомендуют усилить контроль за действиями детей и принять все исчерпывающие меры по недопущению школьниками опасных ситуаций на дороге.

Автомобилистов призывают проявлять в этот период максимальную внимательность и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.