Водителей на Алтае призывают быть особенно внимательными 1 сентября
В День знаний безопасность дорожного движения в регионе будут обеспечивать более 500 сотрудников Госавтоинспекции
Фото: hab.kp.ru
Госавтоинспекция призывает водителей в Алтайском крае быть особенно осторожными на дорогах 1 сентября.
В День знаний обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения знакового для всех школ события в Алтайском крае будут более 500 сотрудников ГИБДД.
Во время проведения праздничных мероприятий большое количество школьников будет находиться на улицах края. В этой связи взрослым и особенно родителям рекомендуют усилить контроль за действиями детей и принять все исчерпывающие меры по недопущению школьниками опасных ситуаций на дороге.
Автомобилистов призывают проявлять в этот период максимальную внимательность и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.