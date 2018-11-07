Водителя грузовика судят в Барнауле за смертельный наезд на женщину

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Водитель грузовика предстанет перед судом в Барнауле за смертельный наезд на женщину.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в сентябре этого года обвиняемый, управляя грузовым автомобилем, сдавал назад к магазину "Мария-Ра" по улице Челюскинцев, 69 для разгрузки товара. В этот момент он допустил наезд на пешехода.

"В результате дорожно-транспортного происшествия женщине-пешеходу были причинены закрытая травма живота, рвано-ушибленные раны в области лица, от которых наступила смерть", — констатируют в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.