Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле
ДТП произошло днем 5 февраля у дома №49 на Солнечной Поляне
9 февраля 2017, 11:52
Фото: hilook.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, наехавшего на трехлетнего ребенка в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 5 февраля в 13:30. "Произошло дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода – ребенка трех лет – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в ГИБДД.
В данный момент правоохранители разыскивают праворульный белый седан иностранного производства. Водителю машины на вид около 30 лет.
Гражданам, имеющим информацию о данном ДТП, следует обратиться по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555.
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