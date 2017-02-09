Водителя, сбившего трехлетнего ребенка, ищет полиция в Барнауле

Фото: hilook.ru

Полиция в Барнауле разыскивает водителя, наехавшего на трехлетнего ребенка в районе дома №49 по улице Солнечная Поляна.

Новости

Прочее Автомобиль наехал на ребенка в барнаульском дворе

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 5 февраля в 13:30. "Произошло дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода – ребенка трех лет – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в ГИБДД.

В данный момент правоохранители разыскивают праворульный белый седан иностранного производства. Водителю машины на вид около 30 лет.

Гражданам, имеющим информацию о данном ДТП, следует обратиться по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555.