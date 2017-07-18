Водителя ВАЗа судят на Алтае за смертельное столкновение со скутером

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Водитель автомобиля ВАЗ-21104 предстанет перед судом в Алтайском крае за совершение смертельного ДТП, которое произошло в сентябре 2016 года в Косихинском районе на Чуйском тракте.

Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла ранним утром, когда обвиняемый отвлекся от управления автомобилем и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении скутером RACER.

От полученных травм водитель скутера скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.