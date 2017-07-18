Водителя ВАЗа судят на Алтае за смертельное столкновение со скутером
Авария произошла в сентябре 2016 года на Чуйском тракте
18 июля 2017, 16:03
Фото: dzerkalo.media
Водитель автомобиля ВАЗ-21104 предстанет перед судом в Алтайском крае за совершение смертельного ДТП, которое произошло в сентябре 2016 года в Косихинском районе на Чуйском тракте.
Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла ранним утром, когда обвиняемый отвлекся от управления автомобилем и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении скутером RACER.
От полученных травм водитель скутера скончался на месте происшествия.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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